Футболіст підписав контракт з паризьким клубом до літа 2029 року.

Російський гравець Матвій Сафонов перейшов у французький професійний футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ).

Про це повідомляє пресслужба клубу. Згідно з відкритими джерелами, Сафонов, 1999 року народження, - гравець збірної РФ, майстер спорту Росії. Його батько - тренер молодіжної команди баскетбольного клубу "Локомотив-Кубань".

Голкіпер - вихованець клубу "Краснодар", дебютний матч у складі молодіжної команди клубу відбувся у сезоні 2015/2016. Дебютував у Прем'єр-лізі 13 серпня 2017 року у матчі проти пермського "Амкара", замінивши у складі травмованого Андрія Синіцина. У другій половині сезону 2018/2019 став основним воротарем команди. На початку 2019 року підписав довгостроковий контракт.

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14 червня 2024 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт до літа 2029 року.

За даними "Чемпіон", 25-річний Сафонов усю кар’єру грає у Краснодарі та викликається на "товариські" матчі своєї збірної. Серед суперників росіян — Куба, Кенія, Сербія, Ірак, Катар, Камерун. Раніше Сафонову заборонили виїзд з Росії через невиплату аліментів на суму 60 млн рублів.

Олімпійські ігри у Парижі

Нагадаємо, глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, не можна допустити спортсменів РФ та Білорусь до участі в Олімпійських іграх у Парижі. Чиновник вкотре висловився про "злочинне" рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо цього питання. Він нагадав, що Мінськ та Москва "заплямували себе кров’ю українців".

Він додав, що російські окупанти вбили 340 представників українського спорту, знищили або завдали руйнувань 343 спортивним об'єктам й продовжують щодня цілити дронами та ракетами по Україні. За словами Шмигаля, Київ рішуче бойкотуватиме Олімпійські ігри в Парижі, якщо МОК не змінить своєї позиції. Наразі вже сформована потужна міжнародна коаліція "за чесний спорт", де проти злочинів РФ й Білорусі виступають 35 держав світу.

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