Збірна Швеції сенсаційно поступилася німцям в 1/4 фіналу хокейного турніру Олімпіади (результати всіх ігор)
У Пхьончхані завершилися чвертьфінальні матчі хокейного турніру Олімпіади-2018. Деякі з них були відзначені сенсаційними результатами.
Збірна Німеччини в овертаймі переграла збірну Швеції - срібних призерів минулої Олімпіади в Сочі. По ходу матчу німці вели в рахунку - 2:0 і 3:1. У кінцівці третього періоду "Тре Крунур" зуміли зрівняти рахунок - 3:3. Проте вже на другій хвилині овертайму Патрік Реймер закинув вирішальну шайбу, яка вивела німців у півфінал.
Основний час також не виявив переможця в поєдинку Чехія - США. Безгольовим виявився і овертайм. В серії булітів єдиний гол був на рахунку чеської команди. Таким чином, чехи - у чвертьфіналі.
В інших двох матчах команда олімпійських атлетів Росії крупно обіграла норвезьку збірну (6:1), а канадська команда мінімально здолала фінів (1:0).
Олімпійські ігри-2018
Хокей. Чоловіки
1/4 фіналу
Чехія - США - 3:2 (буліти)
ОАР - Норвегія - 6:1
Канада - Фінляндія - 1:0
Швеція - Німеччина - 3:4 (овертайм)
Таким чином, у півфіналах зіграють Чехія - ОАР і Канада - Німеччина.