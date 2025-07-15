Бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться вже 19 липня.

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа провели битву поглядів біля стадіону "Вемблі" в Лондоні перед боєм за звання абсолютного чемпіона, який відбудеться вже 19 липня. Відео публікує DAZN Boxing.

Українець під час битви поглядів поводився спокійно, Дюбуа ж намагався провокувати його, вигукуючи слова про те, що він стане новим чемпіоном.

Помітно, що британця дратувало те, як голосно команда Усика підтримувала українця. Сторона Дюбуа ж поводилася помітно тихіше.

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На відміну від битви поглядів між Усиком і Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у квітні, цього разу обійшлося без провокацій.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді українець переміг нокаутом у дев'ятому раунді.

Бій-реванш між Усиком і Дюбуа - важливі новини

Раніше британські боксери Тайсон Ф'юрі та Леннокс Льюїс спрогнозували переможця бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Вони вважають, що у британці є всі шанси здолати українця на рингу.

Крім того, стало відомо, як Усик готується до бою-реваншу проти Дюбуа. Можна помітити, що українець рідко рухається повільно, постійно демонструючи вибухову концентричну фазу.

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