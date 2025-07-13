Український боксер дуже любить цим займатися, але зараз не може собі цього дозволити.

Український боксер Олександр Усик заявив, що він дуже любить співати - як вдома, так і в караоке. Однак через триваючу повномасштабну війну, розпочату Росією, він цього не робить.

"Я люблю співати - вдома, в машині, постійно. Зараз я цього не роблю, тому що в моїй країні війна. Я не ходжу в ресторани, лише зрідка ми можемо кудись піти з дружиною. Але зараз караоке для мене на паузі. Коли переможемо - піду поспіваю", - розповів володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі в інтерв'ю Froch On Fighting.

Також Усик розповів, що співає переважно українські пісні. Хоча його друзі люблять творчість виконавців англійською мовою. Він же, своєю чергою, зможе хіба що проспівати два-три слова.

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"Я люблю веселитися, завжди. Насолоджуюся часом, проведеним із дружиною, дітьми, з людьми. Тому що життя - це життя, воно прекрасне", - підсумував Усик.

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Варто нагадати, що вже зовсім скоро українець знову вийде на ринг. 19 липня, у Лондоні, на стадіоні "Вемблі", Усик вкотре побореться за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Цього разу проти британця Даніеля Дюбуа.

Раніше Усик уже перемагав Дюбуа. Це сталося 26 серпня 2023 року, внаслідок технічного нокауту в дев'ятому раунді.

Раніше УНІАН повідомляв, кого Усик вважає найкращим боксером у світі. Відповідь багатьох може здивувати.

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