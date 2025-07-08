Зокрема один з тренерів відомого боксера показав, як тренується чемпіон.

Попри те, що Олександр Усик за своєю природою є боксером у напівважкій вазі, він домінує саме у важкій, перемагаючи бійців, з якими, на думку багатьох експертів, не мав би шансів. Є багато факторів, чому так відбувається. Про це пише The Independent.

У виданні підкреслили, що є один інструмент, який він використовує частіше, ніж його конкуренти, а саме - гиря.

На відео, яке опублікував тренер Усика, боксер виконує кілька вправ з гирями, включаючи жим гирі знизу вгору, американський мах гирею, ривок гирі зі зміщеною стійкою та варіацію напівтурецького підйому. Інші відео також показують, що він постійно використовує цей інвентар.

Гиря не є причиною успіху українського спортсмена, однак він може розвинути завдяки їй багато фізичних якостей, які корисні для боксерів.

"З гирею дуже легко навчити тіло мові сили, особливо правильно напружувати м'язи преса. З гирею, якщо ви почнете робити подвійні присідання з парою гир, ваша черевна стінка загориться, і ви раптом зрозумієте: "О, ось що означає напружуватися". Або ви засуваєте лікті в коліна і робите присідання з гантелями, а потім кажете: "О, ось як виглядає правильне присідання"", - зазначив провідний тренер з силових видів спорту Павло Цацулін.

У The Independent підкреслили, що сильний корсет та напруга всього тіла мають вирішальне значення в боксі. М'язи середньої частини тіла мають не лише витримувати сильні удари, а й передавати силу між нижньою та верхньою частинами тіла, коли удар завдається від землі вгору. Через це тренування з гирями закладають міцну основу в цій області.

Олександр Усик - останні новини

Нагадаємо, раніше британський боксер Даніель Дюбуа зробив хвалькувату заяву перед боєм з Усиком. Відомо, що суперники зійдуться на рингу 19 липня на англійському стадіоні "Вемблі".

"Після першої поразки від Усика я провів три поєдинки. Я став кращим, витривалішим і підготувався до реваншу. Цього разу все буде інакше. Якщо ви думаєте, що в реванші все залишиться так, як було раніше, ви помиляєтеся. Усі будуть в шоці - і Олександр, і його команда. Я готовий до війни", - запевнив спортсмен.

Водночас відомий боксер Леннокс Льюїс назвав головну проблему Усика. Він вважає, що ця проблема полягає у віці спортсмена.

"Як казав колись Мухаммед Алі, ти сповільнюєшся, коли старієш. Ти не знаєш, що станеться з тобою в боях. Усику можуть завдати сильного удару, на шляху якого може опинитися його підборіддя, і буде погана ніч", - спрогнозував боксер.

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