Олександр Усик вже 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі проведе довгоочікуваний матч-реванш проти британського боксера Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
У інтерв’ю колишньому британському чемпіону світу Карлу Фрочу Усик відповів, кого з британських боксерів вважає найважчим суперником, а також назвав боксера № 1 у світі.
Так, найкращим бійцем Усик вважає американця Теренса Кроуфорда, який є абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі.
"Я не найкращий боєць у світі. Це Теренс Кроуфорд", — сказав Усик.
Він також назвав найважчих суперників серед британських боксерів.
На першому місці для українського боксера - Тайсон Ф’юрі, далі Ентоні Джошуа, а Даніель Дюбуа займає лише третю сходинку.
Олександр Усик - новини
Напередодні бою Олександра Усика та Деніел Дюбуа, який станеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні, Дюбуа похвалився, що не тільки забере титули в українського боксера, але й пообіцяв остаточно відправити Усика на пенсію.
Також одним з наступних змагань Олександра може бути його бій з Джейком Полом - за правилами ММА. За інформацією ЗМІ, команди обох спортсменів ведуть про це переговори.
Також британський боксер Тайсон Ф'юрі, який вже двічі програв українцю, викликав його на третій бій.