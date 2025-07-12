Найважчим своїм суперником він назвав Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик вже 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі проведе довгоочікуваний матч-реванш проти британського боксера Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

У інтерв’ю колишньому британському чемпіону світу Карлу Фрочу Усик відповів, кого з британських боксерів вважає найважчим суперником, а також назвав боксера № 1 у світі.

Так, найкращим бійцем Усик вважає американця Теренса Кроуфорда, який є абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі.

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"Я не найкращий боєць у світі. Це Теренс Кроуфорд", — сказав Усик.

Він також назвав найважчих суперників серед британських боксерів.

На першому місці для українського боксера - Тайсон Ф’юрі, далі Ентоні Джошуа, а Даніель Дюбуа займає лише третю сходинку.

Олександр Усик - новини

Напередодні бою Олександра Усика та Деніел Дюбуа, який станеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні, Дюбуа похвалився, що не тільки забере титули в українського боксера, але й пообіцяв остаточно відправити Усика на пенсію.

Також одним з наступних змагань Олександра може бути його бій з Джейком Полом - за правилами ММА. За інформацією ЗМІ, команди обох спортсменів ведуть про це переговори.

Також британський боксер Тайсон Ф'юрі, який вже двічі програв українцю, викликав його на третій бій.

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