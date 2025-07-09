Став відомим розклад подій напередодні бою Усика з Дюбуа

Вечір боксу відбудеться 19 липня, а три дні до того проходитимуть підготовчі події.

19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні перед боєм-реваншем за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, в якому зустрінуться українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа, пройдуть ще кілька подій. Про це повідомляє sport.ua.

Список заходів опублікувала компанія відомого промоутера Френка Воррена Queensberry Promotions. Перед реваншом 16-18 липня відбудуться: відкрите тренування, пресконференція та церемонія зважування.

При цьому відкрите тренування заплановано провести 16 липня о 18:00 (за київським часом). 17 липня о 15:00 пройде прес-конференція. А церемонію зважування заплановано провести 18 липня о 17:00.

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У бою Дюбуа спробує отримати реванш за нокаут у серпні 2023 року. Як пише видання, з того часу Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі, а британець здобув три перемоги і завоював титул IBF.

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38-річний Олександр Усик наближається до завершення спортивної кар’єри. І після бою з Дюбуа він може взяти участь лише в кількох професійних спарингах. Одним з них може стати бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, який вже двічі програвав українцю. Він вже пропонував Усику провести третій, фінальний, бій.

Не виключено також, що одним з наступних змагань Олександра буде його бій з Джейком Полом - за правилами ММА. За інформацією ЗМІ, команди обох спортсменів ведуть про це переговори.

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