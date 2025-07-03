Британський боксер Тайсон Ф'юрі пропонує українцеві "закінчити трилогію".

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, який вже двічі програв українцю Олександру Усику протягом останніх кількох днів, вирішив "закінчити історію", запропонувавши нашому боксеру провести третій, фінальний бій.

Ф'юрі виставив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колаж, на якому він зображений разом з Усиком, а знизу напис "Трилогія". У підписі британець навіть запропонував місце і час для того, щоб вони знову могли вийти на ринг разом - 18 квітня 2026 року, на стадіоні "Вемблі".

Українець поки ніяк не відреагував на цей заклик. Наш боксер продовжує готуватися до поєдинку, який пройде вже буквально за 2 тижні - 19 липня, проти Даніеля Дюбуа, на тому ж стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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Інші новини про Тайсона Ф'юрі

Раніше УНІАН повідомляв, що Ф'юрі ще наприкінці 2025 року заявив про завершення своєї спортивної кар'єри. Однак його промоутер Френк Воррен каже, що у боксера "біполярний розлад" і передбачити

Проте вже за півроку з'явилася інформація про те, що Тайсон все ж повернеться. Він може зустрітися з Ентоні Джошуа наприкінці цього року.

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