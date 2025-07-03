Британський боксер Тайсон Ф'юрі, який вже двічі програв українцю Олександру Усику протягом останніх кількох днів, вирішив "закінчити історію", запропонувавши нашому боксеру провести третій, фінальний бій.
Ф'юрі виставив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колаж, на якому він зображений разом з Усиком, а знизу напис "Трилогія". У підписі британець навіть запропонував місце і час для того, щоб вони знову могли вийти на ринг разом - 18 квітня 2026 року, на стадіоні "Вемблі".
Українець поки ніяк не відреагував на цей заклик. Наш боксер продовжує готуватися до поєдинку, який пройде вже буквально за 2 тижні - 19 липня, проти Даніеля Дюбуа, на тому ж стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Ф'юрі ще наприкінці 2025 року заявив про завершення своєї спортивної кар'єри. Однак його промоутер Френк Воррен каже, що у боксера "біполярний розлад" і передбачити
Проте вже за півроку з'явилася інформація про те, що Тайсон все ж повернеться. Він може зустрітися з Ентоні Джошуа наприкінці цього року.