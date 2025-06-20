Сторони вже досягли усної згоди на проведення бою.

Британський боксер Тайсон Фʼюрі повертається на ринг заради знакового бою. Він зустрінеться з Ентоні Джошуа для бою під гучною назвою "Битва британців".

Як повідомляє GB News, сторони вже досягли усної згоди на проведення бою. Та жодних контрактів підписано поки не було.

Очікується, що Фʼюрі та Джошуа зустрінуться на рингу до кінця 2024 року. Бій мають провести в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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"Бій Ф'юрі – Джошуа – це вже питання "коли", а не "чи буде взагалі". Тайсон погодився повернутись у бокс заради цього протистояння. Останнім часом він активно тренується, і офіційне оголошення – лише питання часу", – повідомило журналістам джерело.

Автори зазначають, що сторони історичного протистояння ведуть перемовини одразу про два поєдинки, включаючи матч-реванш. У переговорах головним каменем спотикання, з даними журналістів, стати може розподіл гонорарів між боксерами.

Промоутер Джошуа Едді Хірн раніше казав, що організація цього поєдинку "набагато простіша", оскільки і Джошуа, і Фʼюрі втратили свої чемпіонські титули. Тож інтригою зустрічі будуть не пояси, а особисте протистояння бійців.

Нагадаємо, що Тайсон Фʼюрі оголосив про завершення боксерської карʼєри у січні 2025 року. Останні два поєдинки він провів проти українця Олександра Усика. Обидва завершилися для британського боксера поразкою.

Новини боксу

На початку червня чемпіон світу за версіями IBO та IBF у легкій вазі Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської карʼєри.

А вже 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Батько Тайсона Фʼюрі поділився своїм прогнозом щодо бою. Він вважає, що переможцем з поєдинку вийде Дюбуа.

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