Боксер оголосив про завершення карʼєри у січні 2025 року.

Хоча британець Тайсон Фʼюрі спростував можливість свого повернення на ринг, обговорення цієї теми у боксерській спільноті не вщухають.

Промоутер Френк Воррен вважає, що спрогнозувати, чи побачимо ми "Циганського барона" на рингу знову, важко. В розмові з talkSPORT він сказав, що Фʼюрі часто змінює свої рішення.

"У Тайсона біполярний розлад, і він говорить одне, а потім інше. Він вже робив це в минулому. Я не знаю, що він збирається робити", – додав Френк Воррен.

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На думку фахівця, битися Фʼюрі "точно не потрібно". Водночас якщо боксер таки повернеться на ринг, то через те, що він "справжній боєць".

Воррен також висловив думку, що після того, як у липні відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, у надважкому дивізіоні відбудуться зміни.

Тайсон Фʼюрі: досягнення та бої з Усиком

Тайсон Фʼюрі – британський боксер, який виступав у професійному боксі з 2008 по 2024 рік. Він здобув численні титули, у тому числі: WBA (Super), IBF, WBO та IBO у 2015 році після перемоги над Володимиром Кличком, WBC у 2020 році після перемоги над Деонтеєм Вайлдером.

За свою карʼєру боксер, відомий також як "Циганський барон", провів 37 боїв. З них 34 завершилися перемогою (24 нокаутом), 2 поразкою, 1 – нічиєю.

Примітно, що обидві поразки Тайсон Фʼюрі дістав під час зустрічей з українцем Усиком. Вони двічі виходили на ринг у 2024 році. Перший бій відбувся 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Тоді Усик переміг роздільним рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі за останніх 24 роки.

Реванш відбувся 21 грудня 2024 року, також в Ер-Ріяді. Тоді Усик знову здобув перемогу, але цього разу – одноголосним рішенням суддів.

Після другої поразки Фʼюрі оголосив про завершення своєї кар'єри. Сталося це в січні 2025 року.

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