Дюбуа перейшов до свого майбутнього реваншу з Усиком, який є непереможеним у професійному боксі.

Деніел Дюбуа заприсягся відправити Олександра Усика на пенсію, коли два суперники-важкоатлети битимуться на Вемблі в поєдинку за кілька чемпіонських титулів.

"Таким чином, 27-річний чемпіон IBF Дюбуа не тільки женеться за титулами Усика за версіями WBA, WBO і WBC, а й прагне отримати скальп від відходу легендарного громили - момент, який можна було б вважати поетичною відплатою після поразки в їхньому спірному першому бою в 2023 році", - пише The Independent.

Коли його запитали, чи вважає він, що їхній бій 19 липня може стати останнім для Усика, він відповів:

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"Ймовірно, можливо, так, я вийду туди, щоб завдати якомога більше шкоди. Ці речі відбуваються не просто так, і я просто буду готовий відібрати в нього титули. Але всі ці речі відбуваються не просто так".

Бій Усик - Дюбуа

Останній бій Усика відбувся в грудні, коли він переміг Тайсона Ф'юрі вдруге за сім місяців, щоб зберегти єдині титули у важкій вазі. У їхньому першому бою в травні минулого року Усик став першим абсолютним чемпіоном дивізіону за 24 роки. Після їхнього першого бою він звільнив пояс IBF, щоб уникнути обов'язкового захисту і провести реванш із Ф'юрі, що означало, що тимчасовий чемпіон Дюбуа був підвищений до звичайного чемпіона.

Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа на Вемблі у вересні, щоб зберегти титул IBF, перш ніж знятися з лютневого захисту проти Джозефа Паркера через хворобу. Після цього Дюбуа перейшов до свого майбутнього реваншу з Усиком, який є непереможеним у професійному боксі.

Колишній боксер, батько Тайсона Ф'юрі Джон поділився своїм прогнозом щодо бою-реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. У своєму прогнозі він висловив упевненість у перемозі Дюбуа.

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