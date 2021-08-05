Це були перші в історії Олімпійських ігор каное-перегони.

24-річна українська каноїстка Людмила Лузан здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо. Це дванадцята така нагорода в України.

Про це повідомляє Суспільне.

За результатами трьох відбіркових раундів до фіналу потрапили вісім найкращих каноїсток. Серед них –Людмила Лузан. Дівчина є чинною віце-чемпіонкою Європи з каное-спринту.

Лузан виграла свої попередні заїзди. Крім неї такий результат показала тільки американка Невін Гаррісон.

Читайте такожУкраїнок оголосили росіянками на нагородженні Олімпіади в Токіо (відео)Спершу українка відставала від суперниці та на фініші Людмила зменшила різницю у відстані. Врешті американка виграла "золото" з перевагою у секунду, другою фінішувала каноїстка з Канади.

"Бронзу" здобула українська спортсменка. Вона на 0:08 секунди випередила чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську, яка посіла четверте місце.

У першій в історії гонці Олімпійських ігор у жіночому каное-спринті на подіум підіймуться спортсменки з США, Канади та України.

Автор: Яна Ставська