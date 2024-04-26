Згідно з заявою РФС, збірна Росії пропустить ЧС-2026 та Євро-2028.

В Росії не розраховують на повернення національної футбольної збірної до міжнародних турнірів до 2028 року. Такий висновок можна зробити із "концепції діяльності збірної у період санкцій", оприлюдненої Російським футбольним союзом (РФС).

Там зазначили: на період усунення збірна має бути забезпечена конкурентною ігровою практикою та супутніми проектами розвитку, які дозволять надалі успішно виступати на чемпіонатах світу та Європи.

"Орієнтиром для повернення є відбірковий турнір чемпіонату світу 2030 року, який стартує восени 2028 року", - йдеться у заяві.

Концепція передбачає збільшення кількості кандидатів у збірну, у тому числі молодих гравців, які регулярно виступають у РПЛ. Пропонується спільно з лігами розглянути варіанти вдосконалення системи професійних змагань, а також розробити заходи для стимулювання використання молодих російських футболістів у внутрішніх турнірах.

"У частині рішень щодо ігрової практики у концепції пропонується щорічно проводити до 10 товариських матчів в офіційні вікна ФІФА. При цьому "необхідно поступово збільшувати частку конкурентних матчів із суперниками із топ-80 рейтингу ФІФА", - йдеться в повідомленні.

Також російські футбольні чиновники пропонують організувати "в Росії або за кордоном комерційного товариського турніру із запрошенням збірних-учасниць чемпіонатів світу та континентальних першостей".

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УЄФА не включив збірну Росії в число учасників Ліги націй-2024/25. Таким чином, національна команда країни-агресора не буде грати в міжнародних турнірах як мінімум до 2025 року.

Як відомо, ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

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