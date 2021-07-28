Марія Белен Перес Моріс явно не очікувала такого від свого коханого - 11 років тому вона йому вже відмовила.

Олімпійські ігри в Токіо назавжди запам'ятаються 36-річній аргентинській фехтувальниці Марії Белен Перес Моріс — вона хоч і програла на змаганнях, але повернулася додому нареченою.

Про це повідомляє TyC Sports.

Пропозицію руки та серця вона отримала від свого тренера і коханого Лукаса Сауседо після поразки угорці Анні Мартон в 1/16 турніру, який відбувся 26 липня.

Читайте також"Такий у нас ритуал": на Олімпіаді тренер давши два ляпаси німецькій спортсменці (відео)Коли Белен Перес Моріс давала інтерв'ю в прямому ефірі аргентинського телебачення, Сауседо непомітно підійшов ззаду з аркушем паперу, на якому було написано "Ти вийдеш за мене?"

Журналіст попросив фехтувальницю обернутися, після чого вона почала радісно кричати. Коли Лукас встав на коліно та повторив своє питання, Марія ствердно замахала головою і кинулася його обіймати та цілувати.

Цікаво, що Сауседо робить пропозицію своїй підопічній вже не вперше — у 2010 році вона йому відмовила, пояснивши це тим, що вона ще замолода для шлюбу. Пара разом вже 17 років.

Нагадаємо, що українські фехтувальники завоювали в Токіо лише одну бронзу — вона дісталася шпажисту Ігорю Рейзліну.

А от українська шаблістка Ольга Харлан сенсаційно вилетіла вже в 1/16 фіналу.

Автор: Станислав Кожемякин