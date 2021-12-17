Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес чекають двійню / фото Instagram Cristiano Ronaldo
Нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду і його наречена Джорджина Родрігес в жовтні повідомили, що очікують поповнення сімейства. Пара чекає двійню.
Тепер же молоді люди оголосили і стать діточок.
Зірковий португальський форвард поділився зворушливим відео в своєму Instagram, на якому Кріштіану-молодший разом з братом і сестрою лопнули кульки, в яких були конфетті, що символізують стать дітей.
Як виявилося, Джорджина чекає хлопчика і дівчинку, про що свідчать блакитні і рожеві конфетті.
Кріштіану Роналду: діти
- У Роналду вже є четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році, близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).
- Перші три дитини Роналду - від сурогатних матерів, тоді як матір'ю Алани Мартіни є Родрігес.