Сімейство Роналду поповниться двійнею.

Нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду і його наречена Джорджина Родрігес в жовтні повідомили, що очікують поповнення сімейства. Пара чекає двійню.

Тепер же молоді люди оголосили і стать діточок.

Зірковий португальський форвард поділився зворушливим відео в своєму Instagram, на якому Кріштіану-молодший разом з братом і сестрою лопнули кульки, в яких були конфетті, що символізують стать дітей.

Як виявилося, Джорджина чекає хлопчика і дівчинку, про що свідчать блакитні і рожеві конфетті.

Кріштіану Роналду: діти

У Роналду вже є четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році, близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).

Перші три дитини Роналду - від сурогатних матерів, тоді як матір'ю Алани Мартіни є Родрігес.

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Автор: Володимир Медяник