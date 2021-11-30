Зірковий португалець звинуватив журналіста у брехні.

Зірковий португальський форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду виступив із заявою, в якій звинуватив у брехні головного редактора видання France Football Паскаля Ферре.

Португалець відмовився приїхати на церемонію вручення "Золотого м'яча-2021" і пояснюючи причини даного свого рішення, Роналду заявив, що Паскаль Ферре намагається піаритися використовуючи його знамените ім'я.

"Цей результат пояснює (прим. - Роналду не приїхав на церемонію), чому Паскаль Ферре минулого тижня так стверджував, що я зізнався йому, що моя єдина амбіція - закінчити кар'єру з більшою кількістю "Золотих м'ячів", ніж у Ліонеля Мессі. Це не так.

Читайте також"Золотий м'яч-2021": повне відео церемонії вручення нагородиПаскаль Ферре збрехав, він використовував моє ім'я для реклами себе і видання, на яке він працює. Неприпустимо, щоб людина, відповідальна за присудження такого престижного призу, брехала подібним чином, проявляючи абсолютну неповагу до людини, яка завжди поважала France Football і "Золотий м'яч". І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на Гала-вечорі нібито карантином, для якого немає ніяких підстав.

Я завжди вітаю тих, хто перемагає, в рамках футболу і чесної гри, якими я керуюся з самого початку своєї кар'єри, і я роблю це тому, що я ніколи не виступаю проти кого-небудь. Я завжди виграю для себе і для клубів, які я представляю, я виграю для себе і для тих, хто бажає мені добра. Я ні в кого не виграю.

Найбільшою амбіцією в моїй кар'єрі є завоювання національних і міжнародних титулів для клубів, які я представляю, і для збірної. Найбільша амбіція в моїй кар'єрі - бути хорошим прикладом для всіх тих, хто є або хоче стати професійним футболістом. Найбільша амбіція в моїй кар'єрі - залишити своє ім'я, написане золотими літерами, в історії світового футболу.

Читайте також"Золотий м'яч-2021": стало відомо, скільки балів отримали футболісти за підсумками голосуванняНа закінчення скажу, що я зосереджений на наступній грі "Манчестер Юнайтед" і на всьому тому, чого разом з моїми товаришами по команді і нашими вболівальниками ми ще можемо домогтися в цьому сезоні. А як щодо решти? Решта - просто решта...",- написав Роналду в Facebook.

Відзначимо, що церемонія вручення "Золотого м'яча" відбулася 29 листопада в Парижі.

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Володарем нагороди став аргентинський нападник Ліонель Мессі.

Володар "Копа Трофі" - Педрі ("Барселона").

Найкращий нападник року - Роберт Левандовскі ("Баварія").

Володаркою жіночого "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс ("Барселона").

Володар "Яшин Трофі" - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан" / ПСЖ).

Кращий клуб року - "Челсі" (Англія).

Автор: Володимир Медяник