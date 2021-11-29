Португальський нападник, очевидно, не отримає нагороду.

Зірковий нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду не приїде на церемонію вручення "Золотого м'яча-2021".

Про це в Twitter повідомляє журналіст Педру Сепульведа.

Роналду не буде присутній на церемонії, яка відбудеться сьогодні, 29 листопада, і, таким чином, очевидно, що він не отримає нагороду.

Португальський форвард входить до числа 30 претендентів на нагороду, однак, на думку букмекерів, не потрапляє до трійки головних фаворитів.

Нагадаємо, Роналду - п'ятиразовий володар "Золотого м'яча".

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"Золотий м'яч": що потрібно знати

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі. Початок - о 21.30.

Серед претендентів найбільше італійців (5) і англійців (4). Найбільше клубне представництво у "Челсі" і "Манчестер Сіті" (по 5 гравців).

У 2020 році "Золотий м'яч" не вручався. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу. У 2019 році його володарем вшосте став Ліонель Мессі. Він є рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів".

Перше вручення "Золотого м'яча" пройшло в 1956 році. Нагороду отримав Англійський нападник Стенлі Метьюз.

Автор: Антон Дудар