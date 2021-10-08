Журнал France Football оголосив імена претендентів.

Журнал France Football назвав 30 номінантів на "Золотий м'яч".

Про це видання написало у своєму Twitter.

Список публікувався за п'ятірками.

Перша п'ятірка: Ріяд Марез ("Манчестер Сіті"), Нголо Канте ("Челсі"), Ерлінг Холанд ("Боруссія Д"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус") і Мейсон Маунт ("Челсі")

Друга п'ятірка: Харрі Кейн ("Тоттенхем"), Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан" / ПСЖ), Карім Бензема ("Реал"), Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") і Ніколо Барелла ("Інтер")

Третя п'ятірка: Ліонель Мессі ("Барселона" / ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педрі ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал") і Джорджо К'єлліні ("Ювентус")

Четверта п'ятірка: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Неймар (ПСЖ), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Лаутаро Мартінес ("Інтер") і Сімон К'єр ("Мілан")

П'ята п'ятірка: Роберт Левандовскі ("Баварія"), Жоржиньо ("Челсі"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Сесар Аспілікуета ("Челсі") і Ромелу Лукаку ("Інтер" / "Челсі")

Шоста п'ятірка: Кріштіану Роналду ("Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вільярреал"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ) та Луїс Суарес ("Атлетіко").

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі.

Нагадаємо, що у 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавіруса.

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Автор: Артем Будрін