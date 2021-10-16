Головним претендентом є шестиразовий володар нагороди.

Букмекери назвали головних фаворитів на завоювання "Золотого м'яча" - найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.

8 жовтня було оголошено 30 претендентів на нагороду.

На думку букмекерів, головним фаворитом на "Золотий м'яч" є нападник ПСЖ Ліонель Мессі, який цього року виграв зі збірною Аргентини Кубок Америки.

До трійки також входять форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі і півзахисник "Челсі" і збірної Італії Жоржиньо, який виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат Європи.

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"Золотий м'яч-2021". Топ-10 фаворитів

1. Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина) - 1,40

2. Роберт Левандовскі ("Баварія", Польща) - 4,50

3. Жоржиньо ("Челсі", Італія) - 7,50

4. Н'Голо Канте ("Челсі", Франція) - 9,00

5. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія) - 15,00

6. Карім Бензема ("Реал", Франція) - 21,00

7. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) - 21,00

8. Ромелу Лукаку ("Челсі", Бельгія) - 34,00

9. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія) - 41,00

10. Ерлінг Холанд ("Боруссія" Д, Норвегія) - 51,00

"Золотий м'яч": що потрібно знати

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі.

Серед претендентів найбільше італійців (5) і англійців (4). Найбільше клубне представництво у "Челсі" і "Манчестер Сіті" (по 5 гравців).

У 2020 році "Золотий м'яч" не вручався. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу. У 2019 році його володарем вшосте став Ліонель Мессі.

Автор: Антон Дудар