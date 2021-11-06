Золотий м'яч / фото twitter.com/francefootball
Головний редактор видання France Football, яке вручає "Золотий м'яч", Паскаль Ферре відреагував на інформацію португальського ЗМІ щодо переможця нагороди.
Згідно з даними джерела, організатори нібито вже повідомили Ліонелю Мессі, що він стане володарем нагороди.
Ферре назвав цю інформацію "цілковитою маячнею".
"Ми спостерігаємо подібні речі останні десять днів. Великий блеф", - також сказав Ферре, передає Twitter ActuFoot.
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Нагадаємо, що раніше в мережі також з'являлася інформація про те, що "Золотий м'яч" виграє форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі.
"Золотий м'яч": що потрібно знати
- Офіційно ім'я нового володаря "Золотого м'яча" буде оголошено на урочистій церемонії в Парижі 29 листопада.
- У 2019 році приз виграв Мессі, а в 2020-му церемонія не проводилася через епідеміологічну ситуацію в світі.
- Перше вручення "Золотого м'яча" пройшло в 1956 році. Нагороду отримав англійський нападник Стенлі Метьюз.
- Єдиним воротарем в історії, який отримав "Золотий м'яч" є Лев Яшин (1963 рік).
- Рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" (6) є Мессі. Крім того, аргентинець - єдиний, хто отримував ці нагороди протягом чотирьох років поспіль, з 2009 по 2012 роки.