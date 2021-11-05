Ліонелю Мессі вже нібито повідомили про те, що він виграв нагороду.

Володарем "Золотого м'яча" цього року стане нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Такою інформацією володіє портал rtp.pt.

За інформацією джерела, представники журналу France Football, який вручає нагороду, вже зв'язалися з Мессі і повідомили, що нагорода дістанеться йому.

Крім того, аргентинець, у якого в активі є шість "Золотих м'ячів", вже дав традиційне для переможця інтерв'ю.

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Цього року Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, а також став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у складі "Барселони", забивши 30 голів.

Відзначимо, що раніше в мережу "злили" нібито результати голосування за "Золотий м'яч". Згідно з цими даними, нагороду виграє форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі.

"Золотий м'яч": що потрібно знати

Офіційно ім'я нового володаря "Золотого м'яча" буде оголошено на урочистій церемонії в Парижі 29 листопада.

У 2019 році приз виграв Мессі, а у 2020-му церемонія не проводилася через епідеміологічну ситуацію в світі.

Перше вручення "Золотого м'яча" пройшло в 1956 році. Нагороду отримав англійський нападник Стенлі Метьюз.

Єдиним воротарем в історії, який отримав "Золотий м'яч" є Лев Яшин (1963 рік).

Рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" (6) є Мессі. Крім того, аргентинець - єдиний, хто отримував ці нагороди протягом чотирьох років поспіль, з 2009 по 2012 роки.

Автор: Антон Дудар