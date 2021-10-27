Нагорода не дістанеться ні Ліонелю Мессі, ні Кріштіану Роналду.

У неділю, 24 жовтня, офіційно завершилося голосування за володаря "Золотого м'яча" за підсумками 2021 року.

У мережі з'явився знімок, на якому показані остаточні результати голосування за нагороду найкращому футболісту світу, повідомляє Sport.es.

Читайте такожПовія-трансвестит пограбувала зіркового футболіста ПСЖЯкщо ця інформація є достовірною, то "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року дістанеться нападнику збірної Польщі та мюнхенської "Баварії" Роберту Левандовскі. Поляк набрав 627 голосів. Другим за результатами голосування виявився форвард ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі, а замкнув трійку французький голеадор мадридського "Реала" Карім Бензема.

У топ-10 за результатами голосування потрапили Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Жоржиньо ("Челсі"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Н'голо Канте ("Челсі"), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") і Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті").

Раньше букмекери назвали головних фаворитів на завоювання "Золотого м'яча" - найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.

"Золотий м'яч": що потрібно знати

Офіційно ім'я нового володаря "Золотого м'яча" буде оголошено на урочистій церемонії і в Парижі 29 листопада.

У 2019 році приз виграв Мессі, а в 2020-му церемонія не проводилася через епідеміологічну ситуацію в світі.

Перше вручення "Золотого м'яча" пройшло в 1956 році. Нагороду отримав англійський нападник Стенлі Метьюз.

Єдиним воротарем в історії, який отримав "Золотий м'яч" є Лев Яшин (1963 рік).

Нагороду "Золотий м'яч" найбільше разів, шість, отримував Ліонель Мессі. Крім того, аргентинець - єдиний, хто отримував ці нагороди протягом чотирьох років поспіль, з 2009 по 2012 роки.

Автор: Володимир Медяник