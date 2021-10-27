У неділю, 24 жовтня, офіційно завершилося голосування за володаря "Золотого м'яча" за підсумками 2021 року.
У мережі з'явився знімок, на якому показані остаточні результати голосування за нагороду найкращому футболісту світу, повідомляє Sport.es.
Читайте такожПовія-трансвестит пограбувала зіркового футболіста ПСЖЯкщо ця інформація є достовірною, то "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року дістанеться нападнику збірної Польщі та мюнхенської "Баварії" Роберту Левандовскі. Поляк набрав 627 голосів. Другим за результатами голосування виявився форвард ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі, а замкнув трійку французький голеадор мадридського "Реала" Карім Бензема.
У топ-10 за результатами голосування потрапили Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Жоржиньо ("Челсі"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Н'голо Канте ("Челсі"), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") і Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті").
Раньше букмекери назвали головних фаворитів на завоювання "Золотого м'яча" - найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.
"Золотий м'яч": що потрібно знати
- Офіційно ім'я нового володаря "Золотого м'яча" буде оголошено на урочистій церемонії і в Парижі 29 листопада.
- У 2019 році приз виграв Мессі, а в 2020-му церемонія не проводилася через епідеміологічну ситуацію в світі.
- Перше вручення "Золотого м'яча" пройшло в 1956 році. Нагороду отримав англійський нападник Стенлі Метьюз.
- Єдиним воротарем в історії, який отримав "Золотий м'яч" є Лев Яшин (1963 рік).
- Нагороду "Золотий м'яч" найбільше разів, шість, отримував Ліонель Мессі. Крім того, аргентинець - єдиний, хто отримував ці нагороди протягом чотирьох років поспіль, з 2009 по 2012 роки.