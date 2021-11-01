Мессі заявив, що не хотів йти з "Барселони".

Головна зірка французького ПСЖ Ліонель Мессі знову висловився про свій відхід з "Барселони".

Як каже аргентинський нападник, його провини у відході з каталонського клубу немає. Він робив все необхідне, щоб залишитися в стані "блаугранас", навіть пішов на скорочення заробітної плати.

"Правда в тому, що я робив все можливе, щоб залишитися, мене ніхто не просив грати безкоштовно. Мене попросили урізати зарплату на 50%, і я погодився без проблем. Ми були в такому становищі, що клубу потрібно було допомагати більше. Я з сім'єю хотів залишитися в Барселоні".

Читайте також"Триочковий": в Англії футболісту вдалося забити унікальний гол (відео)Крім того, форвард збірної Аргентини заявив, що висловлювання президента "Барселони" заподіяли йому біль.

"Мене ніхто не просив грати безкоштовно, і слова Лапорти про це роблять мені боляче. Йому не слід було цього говорити, тому що це породжує чутки, яких я не заслуговую.

Я не знаю, коли закінчиться мій контракт з ПСЖ. Я впевнений лише в тому, що ми знову будемо жити в Барселоні і що моє життя пов'язане з цим містом", - розповів Мессі в інтерв'ю виданню Sport.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ліонель Мессі заявив про бажання повернутися в каталонську "Барселону", що стала для нього другою домівкою.

Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з" Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що" Барселона " не вписувалася в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 Серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.

У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.

На даний момент Мессі забивав за ПСЖ тільки в Лізі чемпіонів - в цьому турнірі на його рахунку 3 голи.

Автор: Володимир Медяник