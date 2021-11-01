Аргентинець бачить своє майбутнє в каталонському клубі на новій посаді.

Зірковий форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі зізнався, що він бажає повернутися в "Барселону", але вже не в якості футболіста.

Аргентинець заявив, що хоче отримати адміністративну посаду в каталонському клубі, щоб допомагати команді, яка дала йому футбольне життя.

"Так, я хочу повернутися в "Барселону". Я завжди говорив, що хочу допомагати клубу і бути корисним. Я хотів би в певний момент стати спортивним директором. Не знаю, чи буде це в "Барселоні", або в іншому місці.

Читайте такожУ 40 років-400-й гол: легенда футболу Ібрагімович "запалив" у центральному матчі туру Серії А (відео)Якщо буде така можливість, я хотів би повернутися і допомогти, чим можу, тому що я люблю цей клуб і бажаю, щоб він домагався успіхів, розвивався і був кращим у світі", - заявив Мессі в інтерв'ю виданню Sport.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ліонель Мессі повторив власний антирекорд 16-річної давності.

Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписувалася в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.

У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.

На даний момент Мессі забивав за ПСЖ тільки в Лізі чемпіонів - в цьому турнірі на його рахунку 3 голи.

Автор: Володимир Медяник