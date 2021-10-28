Португальський футболіст і його кохана готуються до поповнення в родині.

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду і його кохана Джорджина Родрігес очікують поповнення в родині.

Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові - ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", - написав португалець.

Він також опублікував спільне фото з Джорджиною, на якому вони тримають знімки УЗД.

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За інформацією Hola, Родрігес знаходиться на 12-му місяці вагітності. Таким чином, близнюки мають з'явитися на світ влітку наступного року.

Кріштіану Роналду: діти

У Роналду вже є четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився у 2010 році, Близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).

Перші три дитини Роналду - від сурогатних матерів, тоді як матір'ю Алани Мартіни є Родрігес.

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Автор: Антон Дудар