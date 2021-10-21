Кріштіану Роналду продовжує бити всі можливі рекорди.

У середу, 20 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед "приймав на "Олд Траффорд" італійську "Аталанту".

Цей поєдинок став знаменним для форварда "манкуніанців" Кріштіану Роналду, який оновив відразу три рекорди.

Як повідомляє Goal, португальський нападник забивав у Лізі чемпіонів 38 командам, що є рекордом турніру.

Крім того, нападник англійського клубу зіграв свій 187-й матч у єврокубкових турнірах. Він обійшов легендарного екс-голкіпера "Реала" Ікера Касільяса (186 ігор) і став одноосібним рекордсменом за цим показником.

На рахунку Роналду 183 поєдинки в Лізі чемпіонів (включаючи кваліфікацію), по два в Кубку УЄФА і Суперкубку УЄФА.

Також у матчі проти "Аталанти" Роналду відзначився забитим голом, який приніс не тільки перемогу "МЮ", а й оновив його особистий рекорд по забитим м'ячам у Лізі чемпіонів. Португалець забив 137 голів у головному клубному євротурнірі і є найкращим голеадором в історії цього змагання.

Другим йде нападник Ліонель Мессі, який забив 19 жовтня 2 м'ячі в грі "ПСЖ" з "Лейпцигом" (3:2). У нього 123 м'ячі.

Кріштіану Роналду: недавні рекорди

"Манчестер Юнайтед" в Лізі чемпіонів:

"МЮ" зіграв три матчі в рамках нинішнього сезону Ліги чемпіонів. У 1-му турі "червоні дияволи" програли "Янг Бойзу" (1:2), у 2-му турі переграли "Вільярреал" (2:1), в 3-му турі була бита "Аталанта" Руслана Малиновського (3:2).

"Манчестер Юнайтед" набрав 6 очок і займає перше місце в групі F. "Аталанта" (4) - друга, "Вільярреал" (4) - третій, "Янг Бойз" (3) - четвертий.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" знову зіграє з "Аталантою". Поєдинок пройде 2 листопада на стадіоні італійського клубу.

Автор: Владимир Медяник