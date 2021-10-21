У головному клубному турнірі Європи завершилося перше коло групового етапу.

20 жовтня пройшли чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів, які закрили перше коло турніру.

Київське "Динамо" в гостях мінімально поступилося "Барселоні" з рахунком 0:1.

Український форвард Роман Яремчук у матчі проти "Баварії" відіграв 75 хвилин. У нападника "Бенфіки" був хороший момент у другому таймі, але він не влучив у дальній кут воріт. Лісабонський клуб гідно виглядав протягом матчу, але посипався в кінцівці. У підсумку "Баварія" розгромила суперника.

Руслан Малиновський у складі "Аталанти" в матчі проти "МЮ" вийшов на заміну на 68-й хвилині. Команда українця вела з рахунком 2:0, але потім упустила свою перевагу і примудрилася програти.

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Результати матчів

Група Е

"Барселона" - "Динамо" Київ - 1:0

Гол: Піке, 36

"Бенфіка" - "Баварія" - 0:4

Голи: Сане, 70, 84, Евертон, 80 (автогол), Левандовскі, 82

Положення команд: "Баварія" - 9 очок, "Бенфіка" - 4, "Барселона" - 3, "Динамо" - 1

Група F

"Янг Бойз" - "Вільярреал" - 1:4

Голи: Еліа, 77 - Піно, 6, Ж. Морено, 16, Альберто Морено, 88, Чуквуезе, 90+2

"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" - 3:2

Голи: Рашфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 15, Демірал, 28

Положення команд: "Манчестер Юнайтед" - 6 очок, "Аталанта" - 4, "Вільярреал" - 4, "Янг Бойз" - 3

Група G

"Лілль" - "Севілья" - 0:0

"Зальцбург" - "Вольфсбург" - 3:1

Голи: Адеймі, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15

Положення команд: "Зальцбург" - 7 очок, "Севілья" - 3, "Лілль" - 2, "Вольфсбург" - 2

Група Н

"Зеніт" - "Ювентус" - 0:1

Гол: Кулусевскі, 86

"Челсі" - "Мальме" - 4:0

Голи: Крістенсен, 9, Жоржиньо, 21 (з пенальті), 57 (з пенальті), Хаверц, 48

Положення команд: "Ювентус" - 9 очок, "Челсі" - 6, "Зеніт" - 3, "Мальме" - 0

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 19 жовтня.

Автор: Антон Дудар