Микита Бурда гратиме за луганський клуб до кінця сезону на правах оренди.

Центральний захисник "Динамо" Микита Бурда перейшов з київського клубу в "Зорю".

Як повідомляє офіційний сайт луганського клубу, 27-річний футболіст гратиме за команду на правах оренди до кінця поточного сезону. Чинний контракт захисника з "біло-синіми" закінчується 30 червня 2023 року.

"Зоря" вже внесла Бурду в заявку команди на другу половину сезону УПЛ. У новому клубі Микита гратиме під 26-м номером.

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Додамо, що Микита Бурда в нинішньому сезоні зіграв всього в 2 матчах у всіх турнірах. До цього 27-річний захисник в офіційних матчах не грав більше двох років через важкі травми.

Микита Бурда: кар'єра і досягнення

Бурда є вихованцем київського "Динамо". У складі киян він дебютував 18 вересня 2014 року в матчі Ліги Європи проти португальського "Ріу Аве".

Всього за першу команду "біло-синіх" Микита зіграв 95 матчів у всіх турнірах.

З "Динамо" захисник ставав чемпіоном України в сезоні 2014/2015, тричі вигравав Кубок України (2015, 2020, 2021) і двічі ставав володарем Суперкубка України (2018, 2019).

За національну збірну України Микита Бурда зіграв вісім матчів.

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