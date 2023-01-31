"Динамо" зіграло внічию з "Аустрією Лустенау" на зборах у Туреччині.

У вівторок, 31 січня, відбувся контрольний поєдинок київського "Динамо" в рамках зимового тренувального збору, який підопічні Мірчі Луческу проводять в Туреччині.

Суперником українського колективу був футбольний клуб "Аустрія Лустенау" з Австрії. Гра завершилася внічию з рахунком 2:2.

Перший тайм зустрічі завершився перемогою австрійського клубу-два голи забив нападник "Аустрії" Лукас Фрідрікас.

У другому таймі підопічні Мірчі Луческу змогли зробити камбек і відіграли два м'ячі. Голами у складі "біло-синіх" відзначилися Денис Попов на 51-й хвилині і Костянтин Вівчаренко - на 60-й.

"Динамо" - "Аустрія Лустенау" - 2:2

Голи: Попов, 51, Вівчаренко, 60 - Фрідрікас, 27, 34

"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Бурда, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк, Діалло, Волошин, Пономаренко

"Динамо" (другий тайм): Нещерет, Овчаренко, Боль, Попов, Тимчик, Андрієвський, Шепелєв, Яцик, Царенко, Гармаш, Беніто (Кремчанін, 77)

Відео голу Вівчаренка:

Огляд матчу:

Це був третій матч "Динамо" в рамках тренувального збору в Туреччині. У першій грі кияни з розгромним рахунком програли австрійському "Рапіду" (0:4), а в другому поступилися словенському "Марібору" (0:2).

На зборах у Туреччині "біло-сині" зіграють ще два контрольні матчі: проти "Лудогорця" 3 лютого і проти "Шкендії" - 6 лютого.

Нагадаємо, першу частину сезону УПЛ "Динамо" завершило на третій позиції в турнірній таблиці. "Біло-сині" заробили 30 очок за 15 матчів.

Свій наступний офіційний матч команда Мірчі Луческу зіграє в рамках чемпіонату України проти "Інгульця". Базовий день туру - 4 березня.

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