Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін може змінити клубну прописку найближчим часом.
Як повідомляє ThemaSports, 26-річного українського форвард хоче взяти в оренду кіпрський клуб АЕЛ Лімасол.
За даними джерела, угода по переходу Бєсєдіна близька до закриття.
Президент АЕЛа Андреас Софоклеус очікує, коли Ігор Суркіс дасть свою згоду на перехід нападника "біло-синіх".
Варто відзначити, що в складі АЕЛа вже виступає інший футболіст київського "Динамо" Крістіан Біловар. Оренда 21-річного захисника розрахована до завершення поточного сезону.
У нинішньому сезоні чемпіонату Кіпру з футболу АЕЛ зіграв 20 матчів, в яких заробив 28 балів. Клуб з Лімасола займає восьме місце в турнірній таблиці першості.
Артем Бєсєдін в цьому сезоні зіграв за "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 асистом.
Контракт 26-річного форварда з "біло-синіми" розрахований до грудня 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Бєсєдіна в 1,8 мільйона євро.