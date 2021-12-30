Швейцарська футболістка Аліша Леманн зустрічається з гравцем "Астон Вілли".

Нападаюча збірної Швейцарії Аліша Леманн - дуже відома футболістка, яка виступає за англійську "Астон Віллу".

Вона є не тільки лідером бірмінгемської команди, а й одним з секс-символів всієї англійської жіночої ліги. У красуні 5,5 мільйонів підписників тільки в Instagram.

Втім, популярність їй принесла не стільки гра у футбол, скільки її особисте життя.

Читайте також"Очей не відвести": дружина футболіста Динамо показала пишний бюст у купальнику (фото)Охочих познайомитися з Алішею завидних холостяків було чимало, але всі вони змушені були відмовитися від своїх грандіозних планів з підкорення серця гарячої блондинки, ближче познайомившись з біографією дівчини. Адже Леманн - відкрита лесбіянка, причому Аліша довгий час була у відносинах зі своєю партнеркою по збірній Швейцарії - Рамоною Бахманн.

У пари все вже йшло до весілля, але раптово сталося непередбачене.

Дівчата розійшлися, а сама Аліша незабаром почала з'являтися в компанії півзахисника чоловічої команди "Астон Вілли" Дугласа Луїса.

Поки невідомо, чи остаточно Аліша Леманн перейшла в інший табір - але ось її екс-партнерка вже точно знайшла нове кохання.

Нагадаємо, один з героїв збірної України на Євро-2020 Артем Довбик похвалився популярністю серед дівчат.

Аліша Леманн: чим відома