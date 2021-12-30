Нападаюча збірної Швейцарії Аліша Леманн - дуже відома футболістка, яка виступає за англійську "Астон Віллу".
Вона є не тільки лідером бірмінгемської команди, а й одним з секс-символів всієї англійської жіночої ліги. У красуні 5,5 мільйонів підписників тільки в Instagram.
Втім, популярність їй принесла не стільки гра у футбол, скільки її особисте життя.
Читайте також"Очей не відвести": дружина футболіста Динамо показала пишний бюст у купальнику (фото)Охочих познайомитися з Алішею завидних холостяків було чимало, але всі вони змушені були відмовитися від своїх грандіозних планів з підкорення серця гарячої блондинки, ближче познайомившись з біографією дівчини. Адже Леманн - відкрита лесбіянка, причому Аліша довгий час була у відносинах зі своєю партнеркою по збірній Швейцарії - Рамоною Бахманн.
У пари все вже йшло до весілля, але раптово сталося непередбачене.
Дівчата розійшлися, а сама Аліша незабаром почала з'являтися в компанії півзахисника чоловічої команди "Астон Вілли" Дугласа Луїса.
Поки невідомо, чи остаточно Аліша Леманн перейшла в інший табір - але ось її екс-партнерка вже точно знайшла нове кохання.
Нагадаємо, один з героїв збірної України на Євро-2020 Артем Довбик похвалився популярністю серед дівчат.
Аліша Леманн: чим відома
- Професійну кар'єру вона почала в 2016 році в команді "Янг Бойз".
- Через два роки Леманн блиснула на юнацькому чемпіонаті світу, після чого підписала контракт з "Вест Хемом".
- У 2019 році Аліша вийшла з "молотобійцями" у фінал Кубка Англії, на тому турнірі швейцарка наколотила вісім голів.
- В даний момент 22-річна швейцарка виступає за "Астон Віллу".