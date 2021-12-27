Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик розповів, як змінилося до нього ставлення з боку фанатів після історичного голу у ворота Швеції на Євро-2020.
24-річний нападник дав інтерв'ю для BurBuzz.
- Ти відчув, що після голу у ворота Швеції твій статус у збірній України виріс? Хлопці розповідали, що після нього тебе почали запрошувати до компанії авторитетів команди.
- Звичайно, авторитет треба заслужити. Просто так туди не потрапиш. Я не можу поводити себе нахабно. Забиті голи поступово зближують з авторитетами команди.
- Після Євро ти став улюбленцем публіки. Чи відчував до себе надмірну увагу?
- Не сказати, що дуже, але десь відчувалося. Коли приїжджаємо до Львова чи Одеси, всі там стоять, кричать щось. Відчувається відповідальність та підтримка в інших містах.
- Але раніше у тебе просили менше автографів?
- Звісно, зараз уже всі хочуть. Я розумію, що до вболівальників треба підходити, і в будь-якому місті це роблю. Але це теж буває трохи тяжко.
- Дівчата після цього писали в Instagram?
"Так, пишуть, але у мене там є фільтр на запити, мені не кожен може написати. Я не стежу, але коли дивлюся direct, там у запитах кілька тисяч повідомлень", - сказав Довбик.
Нагадаємо, що Артем нещодавно поділився з фанатами яскравою фотографією з відпочинку на Мальдівах разом з дружиною.
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Артем Довбик: кар'єра
- Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюськ", а у 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
- У поточному сезоні він очолює гонку бомбардирів УПЛ, забивши 14 голів.
- Широкій громадськості Артем став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру. Цим голом Довбик побив рекорд легендарного Мішеля Платіні.
- За збірну України форвард загалом зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.