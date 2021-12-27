Артем Довбик підкорив серця вболівальниць футболу.

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик розповів, як змінилося до нього ставлення з боку фанатів після історичного голу у ворота Швеції на Євро-2020.

24-річний нападник дав інтерв'ю для BurBuzz.

- Ти відчув, що після голу у ворота Швеції твій статус у збірній України виріс? Хлопці розповідали, що після нього тебе почали запрошувати до компанії авторитетів команди.

- Звичайно, авторитет треба заслужити. Просто так туди не потрапиш. Я не можу поводити себе нахабно. Забиті голи поступово зближують з авторитетами команди.

- Після Євро ти став улюбленцем публіки. Чи відчував до себе надмірну увагу?

- Не сказати, що дуже, але десь відчувалося. Коли приїжджаємо до Львова чи Одеси, всі там стоять, кричать щось. Відчувається відповідальність та підтримка в інших містах.

- Але раніше у тебе просили менше автографів?

- Звісно, ​​зараз уже всі хочуть. Я розумію, що до вболівальників треба підходити, і в будь-якому місті це роблю. Але це теж буває трохи тяжко.

- Дівчата після цього писали в Instagram?

"Так, пишуть, але у мене там є фільтр на запити, мені не кожен може написати. Я не стежу, але коли дивлюся direct, там у запитах кілька тисяч повідомлень", - сказав Довбик.

Нагадаємо, що Артем нещодавно поділився з фанатами яскравою фотографією з відпочинку на Мальдівах разом з дружиною.

Читайте також"Я хочу, щоб ти був як кінь": Довбик розповів, як відомий тренер змушував його пити овес

Артем Довбик: кар'єра