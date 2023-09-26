Артем Мілевський / фото ФК Динамо Київ

Напередодні стало відомо, що колишній нападник збірної України Артем Мілевський перебуває у важкому стані в лікарні

Витрати на лікування екс-форварда "Динамо" взяв на себе президент "біло-синіх" Ігор Суркіс. За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, за перший тиждень лікування Мілевського він заплатив 175 тисяч грн.

Журналіст у своєму Телеграм-каналі опублікував фото чека з лікарні. 

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Згідно з інформацією з чека, 105 тисяч грн було виплачено за 7 діб стаціонарного лікування, що включає дієтичне харчування, обслуговування медперсоналом, кисневу терапію та індивідуальний догляд.

Ще 70 тисяч грн пішло на лікування, консультації, медикаменти, лабораторні та діагностичні дослідження.

t.me/AndriyuKK

Додамо, що про госпіталізацію Артема Мілевського повідомив напередодні його друг і колишній партнер по "Динамо" і збірній України Олександр Алієв. 

Нагадаємо, Артем Мілевський виступав за київське "Динамо" з 2002 по 2013 рік. На рахунку форварда 81 гол і 54 гольових передачі в 228 іграх за "біло-синіх". 

З київським клубом Мілевський по три рази вигравав чемпіонат України і Суперкубок країни, а також чотири рази ставав переможцем Кубка України. 

За національну збірну України Артем Мілевський зіграв 50 матчів, забив 8 голів і віддав 4 гольові передачі.

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