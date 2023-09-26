Артем Мілевський протягом декількох днів перебуває в лікарні.

Напередодні стало відомо, що колишній нападник збірної України Артем Мілевський перебуває у важкому стані в лікарні.

Витрати на лікування екс-форварда "Динамо" взяв на себе президент "біло-синіх" Ігор Суркіс. За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, за перший тиждень лікування Мілевського він заплатив 175 тисяч грн.

Журналіст у своєму Телеграм-каналі опублікував фото чека з лікарні.

Відео дня

Згідно з інформацією з чека, 105 тисяч грн було виплачено за 7 діб стаціонарного лікування, що включає дієтичне харчування, обслуговування медперсоналом, кисневу терапію та індивідуальний догляд.

Ще 70 тисяч грн пішло на лікування, консультації, медикаменти, лабораторні та діагностичні дослідження.

Додамо, що про госпіталізацію Артема Мілевського повідомив напередодні його друг і колишній партнер по "Динамо" і збірній України Олександр Алієв.

Нагадаємо, Артем Мілевський виступав за київське "Динамо" з 2002 по 2013 рік. На рахунку форварда 81 гол і 54 гольових передачі в 228 іграх за "біло-синіх".

З київським клубом Мілевський по три рази вигравав чемпіонат України і Суперкубок країни, а також чотири рази ставав переможцем Кубка України.

За національну збірну України Артем Мілевський зіграв 50 матчів, забив 8 голів і віддав 4 гольові передачі.

Вас також можуть зацікавити новини: