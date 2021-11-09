Названо "чистий" річний оклад українського тренера.

Андрій Шевченко, який очолив "Дженоа", буде заробляти 2 мільйони євро на сезон.

Про це повідомляє Calcio Finanza.

"Шева" отримуватиме на рік 2 мільйони євро "чистими", тобто це вже з урахуванням сплачених податків. Відзначимо, що аж шестеро футболістів "Дженоа" заробляють більше за свого нового наставника.

Нагадаємо, що трансферними цілями "Дженоа" можуть стати гравці збірної України.

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

До тренерського штабу Шевченка точно увійде Мауро Тассотті. Також очікується, що допомагати українцю будуть Андреа Малдера і Луїджі Ночентіні.

У першому матчі Шевченка "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Моурінью поділився враженнями від повернення Шевченка в Серію А. Також Віталій Кличко дав коментар щодо приходу "Шеви" на пост тренера "Дженоа".

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

На цей час "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Артем Будрін