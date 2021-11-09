Віталій Миколенко та Олександр Зінченко - не єдині трансферні цілі "Дженоа".

Італійський "Дженоа", де наразі головним тренером працює Андрій Шевченко, має мету придбати гравців збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

Про це повідомляє The Sun.

За версією джерел таблоїду, "Шева" хоче запросити до "Дженоа" українського хавбека "Манчестер Сіті" Зінченка та захисника "Динамо" Миколенка.

До того ж екс-коуч збірної України включив у шорт-лист бажаних трансферів американського вінгера "Челсі" Крістіана Пулішича та півзахисника італійського "Мілану" Самуеля Кастільєхо.

Зауважимо, що в "Дженоа" перед Шевченком стоїть ціль вивести команду в єврокубки і задля цього нові власники клубу виділять кошти на посилення складу.

Нагадаємо, що Віталій Кличко прокоментував прихід Шевченка на пост наставника "Дженоа".

Читайте також"Привіт йому": легендарний тренер Моурінью відреагував на призначення Шевченка в італійський клуб

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. За неофіційною інформацією, він зароблятиме орієнтовно 1,8-2 мільйони євро.

До тренерського штабу Шевченка точно увійде Мауро Тассотті. Також очікується, що допомагати українцю будуть Андреа Малдера і Луїджі Ночентіні.

У першому матчі Шевченка "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

На цей час "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Артем Будрін