Вже в Італії: Шевченко прибув на базу свого нового клубу (фото, відео)

Андрій Шевченко готується приступити до своїх обов'язків.

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко, який 7 листопада очолив італійський "Дженоа", вже прилетів до Італії і прибув на базу клубу. Журналісти зняли приїзд Шевченка. Фото опублікував офіційний Twitter "Дженоа". "Ласкаво просимо, містер", - привітали Шевченка в клубі. Український фахівець познайомиться з командою, а своє перше тренування проведе 9 листопада. Відео з'явилося в Twitter Tuttomercatoweb. Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. За неофіційною інформацією, він зароблятиме орієнтовно 1,8-2 мільйони євро.

Шевченко приступить до своїх обов'язків 9 листопада.

До тренерського штабу Шевченка точно увійде Мауро Тассотті. Також очікується, що допомагати українцю будуть Андреа Малдера і Луїджі Ночентіні.

У першому матчі Шевченка "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії. "Дженоа": що відомо про клуб "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

На цей час "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії. Автор: Антон Дудар

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