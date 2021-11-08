Легенда боксу привітав свого друга з призначенням в "Дженоа".

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував призначення Андрія Шевченка головним тренером клубу Серії А "Дженоа".

Зірковий екс-боксер зробив відповідний допис в Instagram.

"Вітаю Андрія Шевченка з новим етапом у футбольній кар'єрі. Сьогодні він прибув на базу клубу, який тепер тренуватиме - до італійської "Дженоа". Італія для Шеви - теж не чужа країна. Тому впевнений, що Андрієві все вдасться. Але все одно трохи сумно, що він сьогодні не в українському футболі. Любимо, підтримуємо та віримо, що у майбутньому Шева повернеться в Україну", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, що "Шева" вже прилетів до Італії і прибув на базу "Дженоа".

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Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. За неофіційною інформацією, він зароблятиме орієнтовно 1,8-2 мільйони євро.

Шевченко приступить до своїх обов'язків 9 листопада.

До тренерського штабу Шевченка точно увійде Мауро Тассотті. Також очікується, що допомагати українцю будуть Андреа Малдера і Луїджі Ночентіні.

У першому матчі Шевченка "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

На цей час "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Артем Будрін