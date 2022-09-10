За інформацією джерела, росіяни також візьмуть на себе всі витрати за проїзд та проживання.

Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини отримає на свій рахунок суму в розмірі 200 тисяч євро за проведення товариського матчу зі збірною Росії в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Avaz.

За інформацією джерела, росіяни також візьмуть на себе всі витрати за проїзд та проживання. Але лідери збірної Боснії і Герцеговини висловилися проти проведення цього матчу. Зокрема капітан команди Едін Джеко щиро сказав, що йому це не подобається і він солідарний з народом України.

Відео дня

Нагадаємо, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну. Ще в перші дні вторгнення російських військ в Україну УЄФА і ФІФА відсторонили клуби і збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу Росія - Боснія і Герцеговина. Гра запланована на 19 листопада у Санкт-Петербурзі на "Газпром-Арені".

Також УАФ надіслала листа Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.

Вас також можуть зацікавити новини: