Серхіо Агуеро більше не буде грати у футбол на професійному рівні через проблеми зі здоров'ям.

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Серхіо Агуеро прийняв рішення завершити професійну кар'єру, як і передбачалося раніше.

Про це 33-річний форвард повідомив в ході спеціальної прес-конференції.

Агуеро змушений завершити кар'єру через проблеми з серцем.

"Я вирішив завершити професійну кар'єру. Це дуже важкий момент... Але мова йде про моє здоров'я", - підкреслив Агуеро.

Він також подякував усім, з ким перетинався у своїх клубах - "Атлетіко", "Манчестер Сіті" і "Барселоні".

Агуеро емоційно повідомив про своє рішення - нападник не зміг стримати сліз.

Відео опублікував Twitter "Барселони".

Нагадаємо, на початку січня аргентинець відчув себе погано під час матчу "Барселони". У нього діагностували серцеву аритмію.

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Серхіо Агуеро: кар'єра і досягнення

Агуеро найбільш відомий виступами за "Манчестер Сіті". Аргентинець у 2011 році поповнив склад "городян", перейшовши з "Атлетіко".

У футболці "Ман Сіті" форвард провів 388 поєдинків, забивши 258 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу, найкращим бомбардиром в історії АПЛ серед іноземців, а також забив найбільше голів в АПЛ за один клуб.

З "городянами" він п'ять разів виграв чемпіонат Англії, шість разів - Кубок ліги, три рази - Суперкубок країни, а також завоював Кубок Англії в 2019 році та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в 2021-му.

Влітку Агуеро перейшов у "Барселону". За каталонців Серхіо зіграв 5 матчів і забив 1 гол.

У складі збірної Аргентини Агуеро провів 101 поєдинок і забив 42 голи. Він є переможцем Кубка Америки (2021), а також чемпіоном Олімпійських ігор (2008).

Автор: Антон Дудар