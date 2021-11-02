Серхіо Агуеро страждає на аритмію.

Форвард "Барселони" Серхіо Агуеро щонайменше три місяці буде поза футболом через проблеми з серцем.

Каталонський клуб повідомив про це на офіційному сайті.

Напередодні у матчі чемпіонату Іспанії аргентинцю стало зле, а у лікарні йому згодом діагностували серцеву аритмію. Агуеро належить пройти курс лікування.

Через три місяці медики приймуть рішення, чи зможе Серхіо повернутися до професійного футболу.

Серхіо Агуеро: кар'єра

Агуеро найбільш відомий виступами за "Манчестер Сіті". Аргентинець у 2011 році поповнив склад "містян", перейшовши з "Атлетіко".

У футболці "Ман Сіті" форвард провів 388 поєдинків, забивши 258 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу, найкращим бомбардиром в історії АПЛ серед іноземців, а також забив найбільше голів в АПЛ за один клуб.

З "містянами" він п'ять разів виграв чемпіонат Англії, шість разів - Кубок ліги, три рази - Суперкубок країни, а також завоював Кубок Англії у 2019 році і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2021-му.

33-річний гравець минулого літа перебрався до "Барселони". За каталонців Серхіо зіграв 5 матчів та забив 1 гол.

Автор: Артем Будрін