Серхіо Агуеро забрали з поля та доставили в госпіталь прямо під час поєдинку Ла Ліги.

Аргентинський нападник "Барселони" Серхіо Агуеро через проблеми з серцем не зміг дограти поєдинок 12-го туру чемпіонату Іспанії проти "Алавеса".

33-річний форвард на 38-й хвилині гри раптово схопився за груди та сів на газон. Після цього аргентинець приліг й попросив допомоги лікарів. Медики терміново вибігли до Агуеро. Серхіо зміг самостійно покинути поле, але його одразу відвезли в лікарню. Через біль в грудях футболістові зробили кардіологічне обстеження.

"Агуеро повідомив про дискомфорт у грудях і був госпіталізований для обстеження серця", - написала пресслужба "Барселони" в Twitter.

Згодом лікарі діагностували в Агуеро тахікардію - порушення серцевого ритму.

Наразі аргентинець перебуває під пильним наглядом медиків і найближчі дні він проведе в лікарні.

Sergio Aguero taken to hospital with chest pains. pic.twitter.com/PgidC2E70g — David james (@Davidja50494872) October 31, 2021

Агуеро влітку залишив "Ман Сіті" та поповнив склад "Барселони", щоб бути ближче до свого кума Ліонеля Мессі, але останній переїхав до Парижу.

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"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Гра розпочнеться 2 листопада на НСК "Олімпійський" о 22:00. Стало відомо, які умови висунуті для вболівальників, щоб потрапити на стадіон.

До цієї зустрічі "Динамо" підійшло з 1 набраним очком і останнім місцем у групі, тоді як у "Барселони" - 3 очки та третя позиція.

Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу в Маріуполі.

Перед матчем з "Динамо" "Барселона" звільнила Роналда Кумана з посади головного тренера команди. Вже відомо, хто готуватиме "блаугранас" до найближчих ігор.

Обслужить матч румунський арбітр Овідіу Хацеган.

Автор: Артем Будрін