Каталонці перед матчем з київським "Динамо" не змогли виграти в "Алавеса".

У 12-му турі Ла Ліги "Барселона" вдома зустрічалася з "Алавесом". Наставником каталонського клубу був тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера Серхі Бархуан, адже Роналд Куман був звільнений декількома днями раніше.

В першому таймі команди голів не забивали, а в дебюті другої половини зустрічі колективи обмінялися взяттями воріт та завершили поєдинок з рахунком 1:1.

"Барселона" - "Алавес" - 1:1

Голи: Депай, 49 - Ріоха, 52

"Барселона": тер Штеген, Мінгеса (Еззалзулі, 80), Піке (Лангле, 70), Ерік Гарсія, Альба, Бускетс, Ніко Гонсалес (Бальде, 80), Гаві (Пуч, 70), Дест, Агуеро (Коутіньо, 41), Депай

"Алавес": Сівера, Хімо Наварро (Агіррегабіріа, 20), Лагуардіа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Піна, 62), Мойя (Ману Гарсія, 80), Лум, Мендес (Пельїстрі, 62), Хоселу (Сілла, 80), Ріоха

Відео огляд матчу.

Нагадаємо, що 2 листопада у Києві "Динамо" прийматиме "Барселону" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Мадридський "Реал", "Севілья" та "Реал Сосьєдад" набрали 24 очки в одинадцяти матчах і очолюють турнірну таблицю Ла Ліги.

У четвірку лідерів входить також "Бетіс" - у них 21 очко.

"Атлетіко" (19 очок), "Осасуна" та "Райо Вальєкано" мають по 19 очок.

У "Барселони" дев'ята позиція з 16 заліковими пунктами.

"Алавес" має всього 10 очок і розташований на 16-й сходинці.

Автор: Артем Будрін