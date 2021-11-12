Серхіо Агуеро відчуває серйозні проблеми зі здоров'ям.

Зірковий нападник каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Серхіо Агуеро відчуває серйозні проблеми зі здоров'ям, які можуть змусити його завершити кар'єру.

Результати останнього обстеження форварда показали, що у нього проблеми з серцем серйозніше, ніж передбачалося раніше. Про це повідомляє видання As з посиланням на Catalunya Ràdio.

Читайте такожФутболіст, який виступав у чемпіонаті України, потрапив до реанімації через коронавірусАргентинський футболіст вже отримав попередження від лікарів, що є ризик, що йому не вдасться більше повернутися на футбольне поле.

Нагадаємо, 30 жовтня досвідченому форварду "Барселони" стало погано під час поєдинку чемпіонату Іспанії проти "Алавеса". Він був замінений у першому таймі зустрічі. Пізніше стало відомо, що у Агуеро був напад тахікардії. Повідомлялося, що він пропустить не менше 3 місяців.

Серхіо Агуеро: досягнення в кар'єрі

Агуеро найбільш відомий виступами за "Манчестер Сіті". Аргентинець у 2011 році поповнив склад "городян", перейшовши з "Атлетіко".

У футболці "Ман Сіті" форвард провів 388 поєдинків, забивши 258 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу, найкращим бомбардиром в історії АПЛ серед іноземців, а також забив найбільше голів в АПЛ за один клуб.

З "городянами" він п'ять разів виграв чемпіонат Англії, шість разів - Кубок Ліги, три рази - Суперкубок країни, а також завоював Кубок Англії в 2019 році і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в 2021-му.

33-річний гравець минулого літа перебрався в "Барселону". За каталонців Серхіо зіграв 5 матчів і забив 1 гол.

У складі збірної Аргентини Агуеро зіграв 101 матч і забив 42 голи.

Серхіо Агуеро є володарем Кубка Америки (2021) і чемпіоном Олімпійських ігор (2008).

Автор: Володимир Медяник