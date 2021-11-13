Гармаш вважає, що міг би стати непоганим селекціонером.

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Денис Гармаш розповів, чим він планує займатися після завершення професійної кар'єри.

Про свої плани на майбутнє Гармаш поділився в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

"За майбутнє став думати, напевно, коли за 30 стукнуло. А так - граєш, ніби будеш все життя це робити. У 23 не думав, що буде після завершення кар'єри.

Зараз думаю вже, що далі буде. Думки є. Тренувати - ні, але у футболі хочу залишитися, щоб команді допомагати", - сказав Гармаш.

Читайте такожНим цікавляться клуби РПЛ: молодий талант Шахтаря може змінити громадянство на російськеГармаш зазначив, що бачить себе після завершення кар'єри в ролі селекціонера.

"Можна бізнесом займатися, але хочеться ще у футболі побути, селекціонер якийсь - у мене з головою все в порядку. Бачу, хороший гравець чи ні, з цим розбираюся. За ці 10 років у мене своя думка була, і воно вгадується. Багато легіонерів не заграло, ми беремо, а воно не "в точку".

Мені б селекціонером - голова варить, можу порадити щось", - додав хавбек "Динамо".

Раніше УНІАН повідомляв, що Денис Гармаш розповів про обстріл свого автомобіля Porsche, який стався в 2017 році.

Денис Гармаш: кар'єра

Гармаш практично всю свою кар'єру провів у київському "Динамо". Він дебютував у складі киян 31 жовтня 2007 року в кубковому матчі проти Сімферопольського "Ігросервісу" (4:1). 31 серпня 2009 року дебютував за "Динамо" в чемпіонаті України в домашньому матчі проти донецького "Металурга" (3:1).

У січні 2020 року був відданий в піврічну оренду турецькому "Різеспору".

18 серпня 2021 року в матчі проти "Інгульця" (1:1) провів свій ювілейний 200-й, матч у чемпіонатах України. Був визнаний кращим гравцем УПЛ за вересень місяць 2021 року. У листопаді 2021 року вдруге поспіль був визнаний кращим гравцем місяця в УПЛ (за жовтень 2021).

Всього за "Динамо" Гармаш зіграв 321 матч у всіх турнірах, забивши 49 голів і віддавши 42 результативних передачі.

З київським клубом Гармаш тричі ставав чемпіоном України, по чотири рази вигравав Кубок і Суперкубок України.

Автор: Володимир Медяник