Денис Гармаш перемагає другий місяць поспіль у номінації Кращий ігор

В українській Прем'єр лізі підвели підсумки місяця і оголосили імена головних героїв жовтня.

Переможцем у номінації Кращий тренер за підсумками жовтня став наставник полтавської "Ворскли" Юрій Максимов. Він набрав 48,4% голосів, випередивши тренера луганської "Зорі" Віктора Скрипника і тренера київського "Динамо" Мірчу Луческу.

Кращим же футболістом жовтня в українській Прем'єр лізі став футболіст київського "Динамо" Денис Гармаш. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За минулий місяць форвард "біло-синіх" відзначився 3 забитими голами в 4 поєдинках української першості.

Читайте такожВідбір НС-2022: найкращий бомбардир збірної Боснії і Герцеговини травмувався перед матчем з УкраїноюЗа результатами голосування, в якому участь взяли майже 15 тисяч осіб, Гармаш набрав 55,9% голосів, випередивши нападника "Зорі" Аллахьяра Сайядманеша (29,8%) і голкіпера полтавської "Ворскли" Дмитра Різника (9,3%).

Відзначимо, що прогрес Дениса Гармаша не залишився непоміченим навіть в. о. головного тренера збірної України Олександра Петракова, який викликав гравця "Динамо" в розташування національної команди на матчі проти Болгарії та Боснії і Герцеговини.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ Розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола-вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.

Автор: Володимир Медяник