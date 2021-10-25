Руслан Малиновський повертається до збірної України після скандалу.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков оголосив список футболістів, яких викликав на листопадові матчі національної команди.

Як і повідомлялося раніше, до заявки збірної тренерський штаб повернув півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського, також вперше за довгий період виклик до збірної отримав гравець "Динамо" Денис Гармаш, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад збірної України:

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисник: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (всі - "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва - "Шахтар" Донецьк), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисник: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (всі - "Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападник: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Денис Гармаш ("Динамо" Київ).

Резервний список: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Ігор Харатін ("Легія", Польща), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").

Читайте такожПавелко не брав участі: стали відомі подробиці примирення Петракова і МалиновськогоНагадаємо, 11 листопада збірна України проведе домашній товариський матч з Болгарією, а 16-го підопічним Олександра Петракова належить зіграти на виїзді ключовий матч відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною.

Раніше повідомлялося, які варіанти влаштують збірну України для виходу з групи відбору ЧС-2022.

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два кращих переможця груп Ліги Націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Шість матчів з семи українці зіграли внічию і лише одного разу перемогли - на виїзді Фінляндію.

Автор: Володимир Медяник