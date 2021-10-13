Команда Олександра Петракова зобов'язана на виїзді перемагати Боснію і Герцеговину, але навіть цього може бути недостатньо.

Збірна України перед завершальним поєдинком групового раунду відбору ЧС-2022 посідає в групі D друге місце з 9 очками.

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Збірним Франції, Фінляндії та Боснії і Герцеговини залишилося провести по дві гри, на відміну від українців, яким лише належить зіграти одну гру.

Календар матчів, які залишилися в групі D:

Франція: Казахстан (вдома), Фінляндія (в гостях)

Україна: Боснія і Герцеговина (в гостях)

Фінляндія: Боснія і Герцеговина (в гостях), Франція (вдома)

Боснія і Герцеговина: Фінляндія (вдома), Україна (вдома)

Збірну України влаштує лише перемога на виїзді над боснійцями 16 листопада, а також потрібно сподіватися, що конкуренти допустять осічки і цієї звитяги вистачить для другого місця в групі.

Існує шість сценаріїв розвитку подій за умови, якщо Україна зробить все, що в її руках, тобто переможе Боснію і Герцеговину на виїзді:

Сценарій 1: Фінляндія перемагає Боснію, але програє Франції

В такому випадку у Франції буде 15 залікових пунктів, в України - 12, у Фінляндії - 11.

Сценарій 2: Франція перемагає Казахстан, Фінляндія виграє у Боснії, фіни і французи грають внічию

У збірної Франції буде 16 очок, у Фінляндії і України - по 12. Володар другого місця визначатимуться за різницею забитих та пропущених голів - в українців поки за цим показником перевага - +1 проти 0 у фінів.

Сценарій 3: Фінляндія і Боснія грають внічию, Франція виграє у Казахстану, фіни перемагають французів

У Франції - 15 очок, у Фінляндії і України - по 12. Вирішальне значення матиме різниця забитих та пропущених голів.

Сценарій 4: Франція виграє у Казахстану, Фінляндія перемагає у двох матчах

В такому випадку, у Франції буде 15 очок, у Фінляндії - 14, в України - 12.

Сценарій 5: Фінляндія грає внічию обидва матчі, Франція програє Казахстану

Франція набирає 13 очок, Україна - 12, Фінляндія - 10 балів.

Сценарій 6: Франція програє обидва матчі, Боснія перемагає Фінляндію

В такому випадку Україна та Франція матимуть по 12 очок, у Боснії і Герцеговини буде 13, у Фінляндії - 11 пунктів. Володар другого місця визначатиметься за різницею забитих і пропущених голів. В України наразі цей показник +1, а у Франції - +5.

Такоє є варіант при якому Україна зіграє внічию на виїзді проти Боснії і займе в підсумку другу позицію в групі. Але для цього потрібно, щоб одночасно збіглися наступні пункти:

1) Фінляндія та Боснія зіграють між собою внічию;

2) Франція обіграє Фінляндію.

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном. Шість матчів з семи українці зіграли внічию і лише одного разу перемогли - на виїзді Фінляндію.

Автор: Артем Будрін