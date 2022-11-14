Ансу Фаті збив мотоцикліста під час паркування свого автомобіля.

Нападник "Барселони" і національної збірної Іспанії Ансу Фаті потрапив в аварію.

Як повідомив іспанський журналіст Родріго Гонсалес через Carrusel Deportivo, 20-річний нападник зіткнувся з мотоциклістом при парковці своєї машини.

Повідомляється, що в результаті ДТП мотоцикліст зламав щиколотку.

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Молодий форвард "Барселони" був дуже схвильований цією ситуацією. Він відправився в лікарню разом з потерпілим, щоб скласти йому компанію і зрозуміти ступінь серйозності травми.

Додамо, що Ансу Фаті в результаті аварії ніяких травм не отримав.

У нинішньому сезоні Фаті зіграв 20 матчів у складі "Барселони" у всіх турнірах, в яких відзначився 3 забитими голами і 3 асистами.

20-річний талант "Барселони" потрапив до фінальної заявки національної збірної Іспанії і зіграє на ЧС-2022 з футболу в Катарі.

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Турнір проводитиметься на восьми стадіонах у п'яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ДТП у віці 30 років загинув автор одного з найшвидших голів в історії футболу.

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