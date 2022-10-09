Автокатастрофа трапилася 8 жовтня на околиці Глазго.

У віці 30 років в автокатастрофі загинув відомий шотландський футболіст Гевін Стоукс.

Як повідомляє Daily Record, ДТП сталося вранці 8 жовтня на кільцевій розв'язці в районі Торнвуд (Глазго).

За даними джерела, Стоукс втратив керування, а його автомобіль перекинувся. Футболіст помер на місці. В результаті аварії ніхто, крім 30-річного спортсмена, не постраждав.

Стоукс здобув популярність, ставши автором одного з найшвидших голів в історії футболу. Півзахисник в матчі за "Меріхілл" забив гол ударом з центру поля через дві секунди після початку зустрічі.

Відео знаменитого голу Гевіна Стоукса:

Протягом своєї кар'єри Стоукс виступав тільки на батьківщині. Грав на позиції опорного півзахисника. Гевін захищав кольори "Данді Юнайтед", "Аллоа Атлетік", "Меріхілл", "Кілбірні", "Ірвін Мідоу", а також збірних Шотландії U-16 і U-17. Останні три роки Гевін Стоукс перебував без клубу.

Раніше УНІАН повідомляв, що у вересні колишній нападник "Ліверпуля" і збірної Англії Енді Керролл потрапив у серйозну ДТП і розбив позашляховик. Керролл відразу після аварії вийшов з машини і пішов перевірити стан водія і пасажирів іншого автомобіля. Кільком учасникам аварії знадобилася медична допомога.

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