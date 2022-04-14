Фредді Рінкон був знаковою фігурою в збірній Колумбії в 1990-х роках.

У четвер, 14 квітня, помер колишній гравець збірної Колумбії, мадридського "Реала" і "Наполі" Фредді Рінкон.

Легендарний колумбієць помер у віці 55 років в результаті страшної ДТП.

"Федерація футболу Колумбії глибоко шкодує про смерть Рінкона. Це велика втрата для його сім'ї і друзів, а також для нашого спорту, ми будемо сумувати за ним і згадувати про нього з великою любов'ю, вдячністю, повагою і захопленням", - йдеться в повідомленні Федерації.

Відреагували на трагічну подію і у ФІФА.

"Ми висловлюємо щирі співчуття його близьким, колишнім товаришам по команді і фанатам клубів, за які він грав, а також збірній Колумбії, яку він представляв на трьох чемпіонатах світу. Спочивай з миром", - йдеться в заяві ФІФА.

11 квітня в місті Калі автомобіль Рінкона зіткнувся з автобусом, а сам футболіст отримав численні травми голови. Його доставили в лікарню і прооперували, стан оцінювали як критичний. На жаль, Фредді не вижив.

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