У четвер, 14 квітня, помер колишній гравець збірної Колумбії, мадридського "Реала" і "Наполі" Фредді Рінкон.
Легендарний колумбієць помер у віці 55 років в результаті страшної ДТП.
"Федерація футболу Колумбії глибоко шкодує про смерть Рінкона. Це велика втрата для його сім'ї і друзів, а також для нашого спорту, ми будемо сумувати за ним і згадувати про нього з великою любов'ю, вдячністю, повагою і захопленням", - йдеться в повідомленні Федерації.
Відреагували на трагічну подію і у ФІФА.
"Ми висловлюємо щирі співчуття його близьким, колишнім товаришам по команді і фанатам клубів, за які він грав, а також збірній Колумбії, яку він представляв на трьох чемпіонатах світу. Спочивай з миром", - йдеться в заяві ФІФА.
11 квітня в місті Калі автомобіль Рінкона зіткнувся з автобусом, а сам футболіст отримав численні травми голови. Його доставили в лікарню і прооперували, стан оцінювали як критичний. На жаль, Фредді не вижив.
Фредді Рінкон: що відомо про футболіста
- Фредді Рінкон був знаковою фігурою в збірній Колумбії в 1990-х роках. У складі національної команди Колумбії він провів 84 матчі і забив 17 м'ячів.
- У складі збірної Колумбії Фредді Рінкон учасник чемпіонатів світу 1990, 1994 і 1998 років.
- У європейському клубному футболі Рінкон виступав за "Наполі", "Реал" Мадрид.
- Також Рінкон виступав за клуби "Санта Фе", "Америка де Калі" (дворазовий чемпіон Колумбії), "Палмейрас" (чемпіон Бразилії 1994 року, чемпіон штат Сан-Паулу 1994 року), "Палмейрас", "Корінтіанс" (дворазовий чемпіон Бразилії, чемпіон штату Сан-Паулу 1999 року), "Сантос", "Крузейро".
- У 2000 році, у складі "Корінтіанса", колумбійський плеймейкер виграв клубний чемпіонат світу.
- У 2004 році колумбієць завершив футбольну кар'єру. Останнім часом Рінкон працював коментатором на колумбійському телебаченні.